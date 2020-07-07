Представники Української Ради Бізнесу, до складу якої входять 89 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, проаналізували проєкти законів №2275, №2681, №2743 та зазначають наступне.

Як повідомляється на сайті Української Ради Бізнесу, вже багато років економісти зазначають, що рівень перерозподілу через публічні фінанси в Україні зависокий. Такий рівень не дає можливості досягнути швидкого економічного зростання, Україна і надалі буде приречена зростати лише на кілька відсотків на рік.

Існує пряма залежність між рівнем перерозподілу ВВП через бюджет та економічним зростанням (крива Армея). Згідно з економічною теорією, підтвердженою емпіричними дослідженнями, існує оптимальне значення загальнодержавних видатків у відсотках до ВВП, за якого забезпечується найбільше економічне зростання.

За розрахунками фахівців, цей показник для нашої країни має бути у діапазоні 33-35% від ВВП, тоді як на цей час він становить близько 40% від ВВП. Майже всі держави, які змогли досягти стрімкого зростання економіки – від +7% на рік та вище, – суттєво скорочували на першому етапі перерозподіл через публічні фінанси, надаючи приватному сектору більше можливостей і свободи. Тож вважаємо важливим завданням якнайшвидше скоротити загальнодержавні видатки на 5-7% від ВВП – насамперед за рахунок різних соціальних фондів, неефективних держпідприємств тощо, а також зробити використання публічних коштів більш прозорим.

Представники бізнесу зазначають, що проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування №2743 спрямований на підвищення прозорості використання публічних фінансів. Зокрема, документ передбачає, що кошти від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надходитимуть до державного бюджету України. Крім того, Рахункова палата отримує повноваження для здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування №2275 спрямований на досягнення стабільного функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Документ скасовує недосконалий принцип паритетності, завдяки чому держава отримує повноцінні важелі для керівництва фондом. У законопроєкті містяться пропозиції, які змінюють правила призначення виконавчого директора та кількість керівного складу – у бік зменшення. Крім того, передбачене подання керівниками Фондів та працівниками виконавчих дирекцій «антикорупційних» декларацій, переатестація керівного складу Головного управління та регіональних підрозділів. Реалізація законопроєкту №2275 підвищує прозорість публічних фінансів, тому на нашу думку необхідно підтримати цей проєкт.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок) № 2681 спрямований на приведення Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у відповідність до сучасних умов. Сьогодні пріоритетом діяльності профспілок має стати підвищення рівня захисту прав, свобод та інтересів працівників шляхом консультування, інформування, надання дієвого захисту працівникам, права яких порушує роботодавець. Оскільки на цей час діяльність професійних спілок не завжди відповідає зазначеній вище меті – проєктом пропонується приведення законодавства про профспілки у відповідність до вимог сучасності. Серед новацій законопроєкту – ліквідація дублювання функцій, посилення ролі окремого працівника у діяльності профспілки, регламентація зобов’язання роботодавця перед профспілками колективним договором, зобов’язання роботодавця надавати на запити профспілок інформацію щодо виконання колективних договорів і угод тощо. Документом регулюється питання майна профспілок та профспілкових об’єднань: майно, яке перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні – залишається державним. Враховуючи роль і місце професійних спілок у сфері захисту трудових прав – прийняття та реалізація законопроєкту №2681 є важливими.

Представники українського бізнесу закликають народних депутатів розглянути зазначені проєкти та якнайшвидше прийняти їх у якості Законів, що сприятиме зменшенню перерозподілу ВВП через публічні фінанси та підвищенню їхньої прозорості.