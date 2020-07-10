09 липня 2020 року за ініціативи Президента ВГО АППУ Грігола Катамадзе відбулася он-лайн зустріч у форматі відеоконференції членів Ради ВГО АППУ з Головою ДПС України Олексієм Любченком

Про це повідомляє АППУ на своїй сторінці в Facebook.

Зі сторони Державної податкової служби України участь у он-лайн зустрічі прийняли:

Олексій Любченко – Голова ДПС України;

Наталія Рубан – Перший заступник Голови ДПС України;

Євген Олейніков – Заступник Голови ДПС України;

Михайло Тітарчук – Заступник Голови ДПС України;

Наталія Калєніченко – Заступник Голови ДПС України;

Сергій Злакоман – Директор Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС України;

Анастасія Політіко – Начальник управління інформаційної політики ДПС України.

Зі сторони Асоціації участь прийняли члени Ради ВГО АППУ, а до приміщення ДПС України від Асоціації прибули:

Грігол Катамадзе – Президент ВГО АППУ;

Людмила Герасименко– Генеральний директор ВГО АППУ;

Катерина Гривнак – Начальник Управління захисту прав платників податків ВГО АППУ;

Юлія Щитнік – Начальник Управління організаційного, кадрового напрямку та комунікацій з ТВ ВГО АППУ;

Андрій Горячкін – Системний адміністратор ВГО АППУ.

Зустріч розпочалася з вітального слова Голови ДПС України Олексія Любченка, який проінформував про першочергові завдання, які наразі стоять перед податковою службою.

Зокрема, Олексій Любченко зазначив, що податкова ефективність з ПДВ зросла з 2,7% у квітні цього року до 3,1% - у травні та майже до 3,5% - у червні, для порівняння за аналогічний період минулого року - 2,5%. При цьому платники податків вчасно отримують відшкодування ПДВ. За І півріччя платникам податків відшкодовано 75,1 млрд. грн. ПДВ при заявлених до відшкодування 63,5 млрд. грн.

Голова ДПС України повідомив про те, що вже вдалося створити комунікаційну податкову платформу. Окрім цього, він зауважив, що Україна є «піонером» у впровадженні новітніх технологій. «Те, що деякі країни виявляють зацікавленість, а Польща уже зараз з’ясовує, як працює у нас в державі система електронного адміністрування ПДВ, надає нам впевненості у тому, що Україна може бути хоча б у чомусь першою», – зазначив Олексій Любченко.

Голова ДПС України наголосив, що важливим завданням для ДПС є збереження системи електронного адміністрування ПДВ, прибравши при цьому суб’єктивний вплив працівників податкової служби на роботу цієї системи.

Олексій Любченко також акцентував увагу присутніх на тому, що така система є хорошою і дуже важливою для податкової служби. Такий показник, як податкова ефективність, який протягом останніх трьох місяців роботи ДПС зріс хоч і на невеликий відсоток – на 0,8 відсотка, надав можливість додатково збільшити надходження до бюджету ПДВ на суму 9,1 млрд. гривень. «А у червні цього року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року, надходження з ПДВ зросли вдвічі», - зазначив Голова ДПС.

Він запевнив, що ДПС зробить все для того, щоб система електронного адміністрування ПДВ працювала ефективно і будь-який суб’єктивний вплив на неї був усунутий.

Олексій Любченко також повідомив, що керівництво ДПС веде активну роботу, щоб колектив служби був монолітним та дієвим, щоб повернути довіру бізнесу до податкової служби.

Далі Олексій Любченко передав право модерувати захід Президенту ВГО АППУ Гріголу Катамадзе.

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе привітав усіх учасників он-лайн зустрічі та проінформував присутніх про діяльність Асоціації.

Він зауважив, що актуальними та постійними були і залишаються звернення платників податків – членів Асоціації щодо повернення бюджетного відшкодування ПДВ, спростування статусу «постачальника сумнівного податкового кредиту», анулювання реєстрації платника ПДВ, проведення безпідставних перевірок контролюючими органами і прохання супроводження їх фахівцями Асоціації платників податків України та звернення з інших податкових питань. Тому Асоціація постійно проводить активну роботу в частині виявлення проблемних питань податкового законодавства, їх опрацювання, винесення на обговорення, ініціювання внесення відповідних змін до законодавства та вирішення цих проблем.

Президент Асоціації Грігол Катамадзе наголосив, що завдяки активній позиції бізнесу у взаємодії з представниками громадськості частина запропонованих Асоціацією змін щодо покращення роботи бізнесу вже знайшла відображення в ряді прийнятих законодавчих актів.

Найбільш актуальним питанням, яке було вирішено Асоціацією – це блокування реєстрації податкових накладних. Грігол Катамадзе зауважив, що до Асоціації звернулося майже 500 підприємств з різних регіонів України, які зіткнулись з цією проблемою.

Також, Грігол Катамадзе зауважив, що найбільш важливим Проектом є проведення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», який започаткований саме Асоціацією платників податків України ще у 2011 році. Рейтинг вже став своєрідним брендом АППУ, що сприяє залученню підприємств також і до членства в Асоціацію.

Президент Асоціації Грігол Катамадзе з гордістю проінформував, що з 27 квітня 2020 року Асоціація стала власником знаку Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платників податків» та знаку Статуетки у вигляді жіночої постаті – символу Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», яка поєднує у собі образ України та образ Слави, що підтверджено Свідоцтвами, що зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України.

Грігол Катамадзе подякував Олексію Любченку за те, що він особисто погодився бути співголовою Вищої Рейтингової Комісії.

Тому, незважаючи на ситуацію, яка склалася в Україні, та й у всьому світі загалом, Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе запропонував не порушувати традицію та розпочати Рейтинг на регіональному рівні з 14 липня цього року, про що оголосити в ЗМІ платникам податків про можливість подання Заявки на участь в Рейтингу.

А також, Грігол Катамадзе звернувся до Олексія Любченка з проханням посприяти в участі податкових органів у областях України та у місті Києві в проведенні Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків – 2019», адже це відкритий конкурс для всіх тих платників податків, хто виявить бажання приймати в ньому участь, незалежно від того є він членом Асоціації чи ні.

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе висловив своє переконання в тому, що такі заходи є вкрай важливими не лише для самих платників податків, а й для держави, саме за допомогою Рейтингу Асоціація сприяє тому, щоб держава публічно подякувала та визнала досягнення підприємств, які сумлінно наповнюють бюджет країни, закріпивши за ними статус надійних партнерів у відносинах з державою.

Далі Грігол Катамадзе надав слово членам Ради Асоціації, які висловили бажання поставити запитання Голові ДПС України Олексію Любченку.

Аліна Скоморохова - Генеральний директор спеціалізованого металургійного переробного підприємства ТОВ «ТІН ІМПЕКС», сенаторка Європейського Економічного Сенату, Почесний Посол Миру поставила запитання щодо того, яким чином досягаються податковою службою цільові значення ключових показників ефективної роботи.

Олексій Любченко наголосив, що основним шляхом досягнення податковою службою цільових значень ключових показників ефективної роботи є чітке дотримання норм Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, а також здійснення щоденної кропіткої роботи.

Маріян Года - Голова Ради ТВ ВГО АППУ в Рівненській області, директор ТОВ «Рівень ЛТД», заслужений працівник промисловості України запитав Олексія Любченка щодо впровадження нових електронних сервісів.

Олексій Любченко зауважив, що даний напрям роботи відповідає Заступник Голови ДПС України Наталія Калєніченко, якій і передав слово. Наталія Калєніченко зазначила, що впровадженню нових електронних сервісів приділена велика увага, а саме: поліпшення роботи Електронного кабінету платника податків, впровадження єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО, а також впровадження Єдиного рахунку та застосування програмних РРО.

Людмила Герасименко - Генеральний директор ВГО АППУ, заслужений економіст України звернулася до Голови ДПС України з питанням, яке турбує членів Асоціації останнім часом, а саме: віднесення підприємств до категорії ризикових. При цьому навела конкретний приклад: член Асоціації звернувся до Генеральної дирекції ВГО АППУ за допомогою в захисті його законних прав та інтересів, у зв’язку із зверненням до нього контрагента, який є ВПП та надавав послуги йому з популяризації продукції. Контрагент повідомив, що до нього надійшов запит з Офісу ВПП ДПС України, в якому значилося, що підприємство – член Асоціації відповідає ознакам постачальників сумнівного податкового кредиту.

Фахівці Асоціації вивчили матеріали справи та звернулися до ГУ ДПС у місті Києві із запитом та наданням усіх підтверджуючих документів, включаючи фото, зробили скриншоти, де була розміщена реклама з аналізом охоплення, показу та переглядів на ютуб, інстаграм, фейсбук тощо, на який отримали відповідь про те, що за результатами розгляду та аналізу відомостей не встановлено, що підприємство – член Асоціації не відповідає Критеріям ризиковості. Тому, Людмила Герасименко зауважила, що не можна завідомо створювати контролюючому органу негативну ділову репутацію підприємствам перед його контрагентами. Мабуть повинен бути виважений підхід до кожного платника податків.

Олексій Любченко зауважив, що розділяє позицію Людмили Герасименко та абсолютно проти будь-якого «суб’єктивізму» в процесі віднесення підприємств до категорії ризикових та надав слово Заступнику Голови ДПС України Євгену Олейнікову – відповідального за цей напрямок, який в свою чергу наголосив, що особисто займається процесом відсікання «суб’єктивізму» в цьому питанні та запропонував звертатися до нього особисто стосовно проблеми необґрунтованого віднесення підприємств до категорії ризикових.

Лілія Долінська - Голова Ради ТВ ВГО АППУ в Львівській області, член координаційно-дорадчої Ради при Голові Львівської обласної державної адміністрації звернулася із запитанням стосовно того, на якій стадії реформування знаходиться модель нової податкової служби та коли очікуєте її завершення.

Директор Організаційно-розпорядчого департаменту ДПС України Сергій Злакоман проінформував учасників заходу, що Указом Президента України модель нової податкової служби має запрацювати з 01 жовтня 2020 року, однак, скоріше за все до нього будуть внесені зміни відповідно до Меморандуму з МВФ, у якому передбачений термін – з 01 січня 2021 року.

Іван Іскерський – Голова Ради ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області, директор Науково-виробничого об’єднання «Енергоощадні технології», кандидат технічних наук запитав Олексія Любченка щодо заходів, які здійснюються керівництвом ДПС України щодо недопущення співробітниками податкової служби «тиску» на бізнес та як запобігти проявам корупції серед співробітників податкової служби та посилити відповідальність за їх незаконні дії з метою повернення довіри бізнесу.

Олексій Любченко зауважив, що першочергово необхідно відновити престиж професії – податківця. А щодо недопущення співробітниками податкової служби «тиску» на бізнес проінформував, що кількість перевірок за останні 3 роки зменшилася в 5 разів. Голова ДПС наголосив, що його першочерговим завданням є запобігання проявам корупції серед співробітників податкової служби, шляхом посилення їх персональної відповідальності.

Наприкінці он-лайн зустрічі Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе та Голова ДПС України Олексій Любченко підписали Меморандум про партнерство та співробітництво між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Державною податковою службою України з метою розбудови надалі конструктивної взаємодії влади та громадськості, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення партнерських відносин між платниками та органами виконавчої влади, на засадах об’єднання можливостей.

Грігол Катамадзе подякував Олексію Любченку та усьому керівному складу ДПС України за прийняття участі у он-лайн зустрічі з членами Ради ВГО АППУ, а також висловив надію, що конструктивна співпраця Асоціації та ДПС не лише сприятиме захисту інтересів бізнесу, а й покращенню партнерських відносин між органами податкової служби та платниками податків в цілому.