Стало известно, кто имеет право на получение пенсии раньше 60 лет

Как передает Politeka.net, об этом сказано в законе об "Общегосударственном пенсионном страховании Украины".

Сегодня часть работающих украинцев могут рассчитывать на пенсии по возрасту раньше 60 лет.

А уже с 2028-го такое право получат все работающие украинцы, имеющие как минимум 40 лет трудового стажа.

Согласно украинскому законодательству, на досрочную пенсию по возрасту имеют право сразу несколько категорий украинцев:

с 1 января 2028-го на пенсию можно выйти в любом возрасте, если есть 40 лет трудового стажа;

лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики – после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет (15 лет страхового стажа), женщинами 40 лет (10 лет стажа);

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста, – по достижении 50 лет и при условии, что имеется 15 лет страхового стажа.

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов МВД, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в АТО в районах ее проведения, – после достижения мужчинами 55 лет (25 лет стажа), женщинами – 50 лет (20 лет стажа).

Ранее мы рассказывали о дыре в бюджете Украины. По словам нардепа Галины Янченко, из-за нее могут возникнуть проблемы с выплатами.

Так, несмотря на то, что Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.

Хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.