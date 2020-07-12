Стало известно, как украинцам оформить отпуск и получить зарплату выше

Отпуск предоставляется с сохранением зарплаты, но здесь есть важный момент: считается оплата отпускных по-особому, сообщает издание Обозреватель.

Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то заплатят в разы больше.

Например, если постоянно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных.

Поэтому, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск.

В частности, в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч.

Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни, совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.

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