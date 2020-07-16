Экологический сбор должен направляться исключительно по назначению, а не использоваться для латания бюджетных дыр. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Нардеп подчеркнал, что подготовил законопроект, который сегодня будет рассматриваться Верховной Радой. "Я подготовил его для того, чтобы раз и навсегда решить проблему экологических платежей, которые с 2014 года не работают на экологию. Ежегодно сотни миллионов гривен эконалога растворяются в общем котле госбюджета, и никто не знает, на что они расходуются", - сказал он.

С.Магера выразил уверенность, что экологические сборы должны обязаны работать на экологию.

"В сегодняшнем перечне вопросов повестки мой законопроект – в третьем десятке. Есть обоснованное подозрение, что до конца рабочего дня его просто не успеют рассмотреть. Ответственно заявляю – я не отступлю! Сделаю все, чтобы законопроект был принят. Не сегодня – завтра! Не завтра – на следующей сессии! Но буду дожимать! Закон действительно очень важен и нужен!", - заявил народный депутат.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса и жесточайшего кризиса государство и бизнес должны подставить друг другу плечо. Эконалог должен работать на промышленные города, а люди заслуживают дышать свежим воздухом.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призывала Верховную Раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия. Такой шаг позволит повысить эффективность использования средств в части влияния на экологическую обстановку, так как промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду.

Сейчас эконалог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях: местные бюджеты – 55%; госбюджет – 45%.