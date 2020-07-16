В Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году

Так, министр финансов Сергей Марченко в эфире Радио Свобода заявил о том, что правительство не рассматривает возможность сокращения субсидий на ЖКХ в 2021 году. Кроме того, он отметил, что в следующем году тариф на отопление может быть ниже, чем в этом.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

При этом он отметил, что правительство намерено оставить субсидии в том же объеме, как и в этом году.

Марченко уточнил, что этот прогноз Кабмина основан на предположении, что тариф на отопление удастся снизить. Министр также добавил, что бюджетных средств хватит на сохранение субсидий в том же объеме.

Как сообщали в Минсоцполитики, в июне этого года субсидию на оплату ЖКХ получили 2,89 миллиона украинских семей на общую сумму в более 371 миллиона гривен.

До этого мы писали, что некоторые категории украинцев могут рассчитывать на денежные компенсации от государства. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, денежные компенсации получат те украинцы, которые пострадали от насильственных преступлений или получили тяжкие телесные повреждения.

Глава Минюста предупредил, что деньги будут поступать от государства, которое, в свою очередь, планирует их взымать с преступников, совершивших преступления.

Напомним, новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда.

Как сообщала Politeka, украинцам выплатят новые компенсации, важное заявление Минюста: кто получит деньги.

Также Politeka писала, что новую денежную помощь получат украинцы, Рада повысила суммы: "На человека не меньше 150%...".