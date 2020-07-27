Украинцам в 2020 и 2021 повысят налог на недвижимость

Так, уже в этом году за каждый лишний квадрат недвижимости предусмотрен налог в размере до 62,5 грн. В следующем году его повысят - до 70,8 грн за квадратный метр, передает "Обозреватель".

Важно отметить, что налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Стоит учитывать, что украинцы за квартиру до 60 и дом до 120 квадратов - не платят налог на недвижимость. Правда, местные власти могут самостоятельно повысить лимит: к примеру, облагать налогом квартира от 80 квадратов, вместо 60. Что касается ставки налога, местные власти могут ее только уменьшать.

Ранее мы писали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.