Украинцам рассказали, почему некоторые льготники не получили выплаты по монетизированной субсидии
Об этом пишет Finance.UA.
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С такой проблемой столкнулись некоторые льготники именно в летний период. Но украинцев успокаивают, поскольку об отмене субсидий речь не идет.
Большинству бытовых потребителей субсидию переоформили автоматически и она продолжает действовать.
Однако удостовериться в том, что льготу не “сняли”, можно онлайн. Для этого следует зайти на государственный портал, посвященный субсидиям, и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.
Но украинцам не стоит забывать, что государство может в любой момент отменить субсидии.
Без льгот останутся следующие категории украинцев:
- арендодатели, которые скрывают от государства доходы от сдачи имущества в аренду;
- лица, совершившие единовременную покупку свыше 50 тыс. грн;
- владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет;
- должники по коммуналке, общая сумма задолженности которых превышает 340 гривен;
- лица, которые в течение 12 месяцев до обращения за субсидией получили наследство или обрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;
- владельцы жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, многодетные семьи не в счет;
- лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости как безработные.
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