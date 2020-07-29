Застосування невиправданих пільг та знижок до тарифів Збірника тарифів Укрзалізниці у розмірі від 37,6% до 58,9% коштували компанії 3,56 млн. грн. у період з 06.11.2018 по 29.02.2020.

Про йдеться у Меморандумі за результатами аудиту діяльності філії «Центр транспортної логістики» за період з 01.01.2019 по 23.02.2020, передає Знай.юа.

Так, колишній операційний директор Укрзалізниці В'ячеслава Єрьоміна видав розпорядження, а чинний Директор Департаменту комерційної роботи Андрій Мірошников додатковий лист, що дозволило отримувати невиправдані знижки. «Під час аудиту були виявлені порушення в частині встановлення неправомірного застосування коефіцієнтів до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги. 06.11.2018 було видане розпорядження АТ «Укрзалізниця» від № ЦЦО-15/1188 (підписане Єрьоміним В.), яким для перевезень порожніх спеціальних вагонів Перевізника у разі відмови Замовника від них, має використовуватися коефіцієнт, що зазначався у перевізних документах на попередній порожній рейс від станції, з якої вагони були відправлені, до станції навантаження, замість коефіцієнту до тарифів Збірника тарифів, встановленого для виду перевезень «у інших випадках». 14.05.2020 наданий лист, підписаний ЦМ Мірошніковим А., яким без будь-яких аргументів та обґрунтувань підтверджується застосування розпорядження № ЦЦО-15/1188 від 06.11.2018».

Аудитори наголошують, що застосування зазначених розпоряджень «призводить до встановлення пільг та знижок до тарифів Збірника тарифів у розмірі від 37,6% до 58,9%, що знаходиться поза межами повноважень Товариства, та розрахункової втрати доходних надходжень за період з 06.11.2018 по 29.02.2020 у розмірі 3,56 млн. грн», - йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство інфраструктури України провело нараду щодо корупційних дій директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Андрія Мірошнікова. За даними джерела, колишній операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін та Андрій Мірошніков інтегрували свою компанію–прокладку «Балк Контейнер Сервіс» при організації контейнерних перевезень. Організацією перевезень по факту здійснював Центр транспортного сервісу «Ліски», а маржа залишалась у компанії Єрьоміна.

Раніше, у СБУ викрили масштабне розкрадання коштів на Укрзалізниці. Як зазначається, "у 2018-2019 рр. комерсанти вступили у змову з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця". Посадовці забезпечували ділкам перемоги у тендерах, незважаючи на те, що "підрядники" не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонту колісних пар для пасажирських вагонів. Вони також постачали товариству запасні частини неналежної якості та невідомого походження, завезені контрабандним шляхом із РФ. Загальна сума контактів становила майже 200 млн гривень". У СБУ повідомляють, що фігуранти фальсифікували виконання робіт і таким чином перевели в готівку і привласнили майже 50 млн гривень.