По мнению Клименко, Мининфраструктуры не может формировать и реализовывать политику одновременно

Необходимо утвердить прозрачную методику тарифообразования в области инфраструктуры, которая будет работать независимо от того, какие органы им занимаются.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Тарифообразование должно быть отделено от государственных органов и в том числе от Мининфраструктуры. Оно не может формировать и реализовывать политику одновременно. Это в принципе неправильно", - сказала Клименко.

По мнению депутата, должна быть разработана и утверждена прозрачная методика тарифообразования, которая позволит устанавливать справедливые тарифы в инфраструктурной отрасли.

"Если бы на самом деле у нас была прозрачная методика, прозрачная модель. Потому что это не важно, кто это делает. Это могут сделать, например, 3 центральных органов власти, сесть Минфин, Мининфраструктуры и Минюст, или 5 государственных органов, и по этой методике утвердить тарифы. То есть, не надо создавать для этого новое министерство, которое будет прожирать снова бюджетные средства", - считает Клименко.

Напомним, ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что создание Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли и она сможет верифицировать данные "Укрзализныци" и Администрации морских портов в части тарифообразования.

В свою очередь, экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа "Укрзализныци" давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.