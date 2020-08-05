Создание Национальной комиссии по транспорту позволит остановить тарифную вакханалию в отрасли.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».



Издание сообщает, что в настоящее время в парламенте зарегистрирован депутатский законопроект № 3927 о создании Национальной комиссии в сфере транспорта, работа которой обеспечит прозрачное формирование тарифов в отрасли. В частности, новый орган сможет влиять на стоимость пассажирских и грузовых перевозок "Укрзализныцей", уровень портовых и аэропортовых сборов.



«Обозреватель» напомнил, что "Укрзализныця" с 2016 года подняла тарифы на грузоперевозки на 63%, причем обоснованность такого повышения вызывает вопросы.



«Секрет тарифной вакханалии кроется в попытке руководства "Укрзализныци" исправить дисбаланс между убыточными пассажирскими перевозками и рентабельными грузовыми. Это и приводит к перманентному необоснованному поднятию цен на грузовые перевозки по железной дороге и создает серьезные проблемы для экономики», - отмечается в материале.



При этом полученные от повышения тарифов средства не инвестируются в развитие «Укрзализныци», сервис для потребителей ее услуг не повышается, но тарифы продолжают расти.



«Нечто подобное происходит и в портовом хозяйстве. Общий уровень портовых сборов (корабельного, канального, якорного, санитарного, административного и причального) чрезмерно высокий — почти вдвое выше, чем в других зарубежных портах. Но высокие доходы Администрации морских портов Украины (АМКУ) не используются на развитие и модернизацию портовой инфраструктуры. В 2014-2018 гг. только 23% собранных портовых сборов были потрачены на инвестиции», - сообщает «Обозреватель».



Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, (НКРТ) решит проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли.