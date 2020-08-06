Розкриті деталі затвердження порядку формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу

Про це йдеться на офіційному порталі Мінфіну.

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». На виконання ст. 19 Закону, якою визначено обов’язок суб'єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним та судовим органам забезпечувати формування комплексної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу, Урядом затверджено відповідний порядок.

До 31 січня кожного року, суб'єкти державного фінансового моніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

• кількість розслідуваних справ та кількість осіб щодо яких розпочаті кримінальні провадження в цій сфері;

• результати розслідування кримінальних правопорушень;

• кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;

• кількість інших міжнародних запитів;

• вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Звітність судових органів має включати інформацію про:

• кількість кримінальних справ (проваджень) щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;

• кількість розглянутих судами кримінальних справ;

• кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;

• суму штрафів, призначених судом, та суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, Мінфін, Мінюст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:

• кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у встановленому законодавством порядку;

• кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

• кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність буде оприлюднюватись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

Зазначена комплексна звітність буде основою для проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей та фінансуванням тероризму, порядок проведення якої також було сьогодні затверджено на засіданні Уряду.

Проведення національної оцінки ризиків, спрямовано на визначення (виявлення) ризиків (загроз) та наслідків їх прояву у системі фінмоніторингу і запобігання виникненню або зменшенню їх негативних наслідків. А результати оцінки сприяють виробленню рекомендацій та визначенню пріоритетів щодо посилення стійкості окремих видів економічної діяльності та секторів які підпадають під дію законодавства в цій сфері.

Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.