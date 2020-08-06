Формули «Амстердам+» та «Роттердам+» ідентичні, за ними розраховуються ціни на газ та вугілля для потреб промисловості, виходячи з імпортного паритету.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Що таке «Роттердам +»? Це коли ми ціну вугілля прив’язали до роттердамської ціни плюс доставка. І вже три роки йде слідство якесь, зараз вже закінчується рік, коли слідчі НАБУ мають в суд передати цю справу. Як на мене, вона там розсипається, бо воно було в рамках чинного законодавства», - сказав Кучеренко.

Він також наголосив – формула, за якою розраховується ціна на газ «Амстердам+» аналогічна формулі для ціни на вугілля «Роттердам+», адже газ Україна імпортує для потреб промисловості, для населення – достатньо газу власного видобутку.

«Я переконаний, що у нас газу власного видобутку вистачає для потреб населення «Теплокомуненерго», ми могли би певний проміжок часу жити не прив’язуючись до імпорту, а регулюючи ціну саме всередині держави Україна. Виходячи з нормальної рентабельності компанії, яка видобуває - там не 200% має бути, щоб прибуток шалений, а хай 20%», - пояснив Кучеренко.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Аналогічна формула ціноутворення за принципом імпортного паритету з 2017 року діє в Україні для визначення ціни на природний газ для населення. Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) такий підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. формула «Амстердам+». Цей підхід також передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF – в Україну. З 1 серпня ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.