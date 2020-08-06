Кабинет министров готовит к рассмотрению законы, которые существенно приблизят страну к рынку Европейского Союза

Об этом сообщили в министерстве по вопросам европейской интеграции, пишет Politeka.net.

Со слов ведомства, несколько законопроектов будут направлены на улучшение внутренних вод, управлению отходами, а также аграрной сферы. Все они будут сформированы в рамках обязательств Соглашения с об ассоциации с ЕС и позволят получить более широкий доступ ко внутреннему рынку Евросоюза. В том числе, по вопросам логистики.

Согласно сообщению, перечень законов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде, должны будут выделить первоначальные евроинтерграционные задачи, которые будут вынесены на предстоящее парламентское собрание.

Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках визита в Брюсселе обсудил с коллегами закон о локализации, который существенно облегчит работу и поддержку машистроения. Политик уверен в том, что Кабмин в скором времени обратиться в Раду для сбалансированного решения по данному аспекту.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров на зафиксировали критических нарушений ассоциации с Европейским Союзом в рамках закона о локализации.

Также мы уже рассказывали о резком подорожании коммунальных платежей. Как известно, 1 августа на полную мощность заработал рынок газа, из-за чего тарифы для большиства потребителей будут разниться.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах.

Также Politeka писала, что Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами.