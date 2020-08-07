«Укрзалізниця», використовуючи своє монопольне положення на ринку перевезень, створює нерівні умови при наданні послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом по суті дискримінує вантажовідправників, надаючи переваги окремим споживачам своїх послуг та збираючи за це додаткову плату без достатніх на те підстав. Про це йдеться у зверненні «Укрметалургпрому» до голови та членів Наглядової ради АТ «Укрзалізниця».

«Новий Договір з організації перевезення вантажів залізничним транспортом на особливих умовах порушив баланс інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом та, за наявності абсолютної ринкової влади продавця на такому ринку – УЗ, дискримінував одних споживачів послуг порівняно з іншими. Фактично, необґрунтоване і протизаконне підвищення на 20% відсотків вартості перевезення вантажів залізничним транспортом (при наявності підстав для стягнення подвійної плати) та надання пріоритету у русі окремим вантажовласникам призвело до збільшення строку доставлення (а в деяких випадках до повної зупинки та кидання потягів) та як наслідок – значного зростання витрат на оренду вагонів у тих вантажовласників, які продовжили перевозити свої вантажі на загальних умовах», – зазначається в зверненні.

В «Укрметалургпромі» нагадали, що Антимонопольний комітет ще в травні 2020р. констатував, що перевезення вантажів на особливих умовах призвело до збільшення кількості покинутих потягів на підході (середній показник листопада 2019 року по АТ «Укрзалізниця» склав 252 потяги, у із них 125 – по філії «Одеська залізниця»), в основному за рахунок вантажовласників які відмовились підтримати протизаконне нововведення УЗ, та рекомендував УЗ надавати послуги з перевезення вантажів на рівних умовах, не допускаючи при цьому дискримінації одних вантажовласників за рахунок інших, одночасно Антимонопольний комітет закликав членів Наглядової ради УЗ забезпечити дотримання діючого законодавства при перевезенні вантажів.

В «Укрметалургпромі» також запропонували провести службове розслідування фактів перевезення вантажів у 2019-2020 рр. на особливих умовах без справляння плати за перевезення в подвійному розмірі, як того вимагає діюча нормативна база, внаслідок чого УЗ недоотримала мінімум 4,7 млн грн.

Нагадаємо, раніше «Укрметалургпром» звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу наявності ознак злочинів у діяльності вищого керівництва та інших посадових осіб АТ «Укрзалізниця», пов'язаних з перевезенням вантажів високою швидкістю без справляння за це подвійного розміру плати, та використання при цьому «схеми з перевезення на особливих умовах», що передбачають лише 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів.

Слід також нагадати, що неправомірна практика з перевезення вантажів на особливих умовах ледь не призвела до зупинки роботи гірничодобувних підприємств України наприкінці 2019р., які через неможливість відвантаження в повному обсязі запланованих об’ємів вимушено накопичили рекордні запаси на складах, для чого готову продукцію складали просто на полях. Загальні збитки гірничодобувних підприємств України в 2019 році через недовиконання плану реалізації ЗРС перевищили 50 млн доларів.