Украинским властям пора начать использовать средства эконалога, уплаченные предприятиями на мероприятия по уменьшению загрязнений окружающей среды, а не на покрытие дефицита бюджета по разным направлениям.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет написал политолог Кирилл Сазонов, отметив, что сейчас 45% собранного эконалога идет в госбюджет, а 55% - в местные бюджеты.

«В результате, к примеру, за 2017 год из 4 млрд. грн. эконалога на природоохранные мероприятия направлен был только 1 млрд. И неудивительно. Госбюджету нужны деньги на выплату госдолга и космических зарплат членам разных Набсоветов госструктур (одному только Сергею Лещенко вынь да полож каждый месяц по 323 тыс. грн., и таких как он много)», - написал Сазонов.

При этом он подчеркнул, что местным бюджетам нужны деньги на школы и дороги, спортплощадки и больницы. Но при такой системе использования эконалога денег на улучшение экологии не остается. А на больницы приходится тратить все больше и больше, считает политолог.

«Выходит, как с антикоронавирусным фондом – больше половины денег из него потратили на ремонт дорог, но в больницах Ивано-Франковска и Харькова нет свободных мест для тех, кто заболел коронавирусом», - добавил Сазонов.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы значительная часть эконалога направлялась в спецфонды госбюджета, из которых направлялась исключительно на природоохранные мероприятия.

«Кстати, у нас есть предприятия, которые вкладывают в природоохранные мероприятия и без прихода экоконтролеров. Этим предприятиям нужно уменьшать сумму начисленного экононалога на размер инвестиций в экологическую модернизацию производства. Такие предложения есть в двух законопроектах – о внесении изменений в Бюджетный и Налоговой Кодексы. Их нужно принять», - подытожил Сазонов.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призывала Верховную раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия.