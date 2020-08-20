Законопроект о создании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, будет вынесен на голосование после обсуждения с бизнесом, основными стейкхолдерами и обсуждения в профильном комитете

Об этом в интервью ЦТС заявил глава подкомитета по вопросам ж/д транспорта инфраструктурного комитета ВРУ Александр Скичко.

По его словам, «однозначный плюс этого законопроекта в том, что он не так политизирован, как, например, законопроект о рынке земли. А значит, будет меньше спекуляций».

Александр Скичко уверен, что НКРТ должен содержаться за счет естественных монополий: «Финансироваться он будет за счет отчисления 0,1% чистого дохода естественных монополий. Насколько я знаю, в министерском законопроекте предлагалось, чтобы НКРТ финансировалась за счет бизнеса. Но, с моей точки зрения, это не честно, так как рынок уже заплатил государственной монополии, когда повез товар».

Особое место в новом законопроекте уделяется формированию конкурсной комиссии. По словам Скичко, инициаторы документа «постарались сделать ее максимально сбалансированной: один человек от президента, три - от Верховной Рады, один - от Министерства инфраструктуры, один - от Государственной регуляторной службы, один - от Антимонопольного комитета и два - от общественности, из которых один от Федерации работодателей транспорта и один от профильных ассоциаций».

Кроме того, в проекте закона прописан так называемый «предохранитель» в виде возможности вето Кабинета министров на решения НКРТ: «В случае, если члены комиссии будут действовать в интересах отдельного игрока или установят заниженные тарифы, что скажется на доходах госкомпании, Кабинет министров может остановить это решение», - говорит депутат.

Необходимость создания НКРТ, по словам инициаторов законопроекта, назрела давно: «Очень часто государственная монополия путем повышения тарифов перекладывает свои проблемы на бизнес.

Это хорошо видно на примере "Укрзализныци": в период 2016-2019 гг. доход компании от грузовых перевозок рос, при этом объемы перевозок оставались на том же уровне, а в некоторые годы - даже сокращались. То есть доход получается за счет бизнеса и поднятия тарифов. Вследствие, страдают предприятия, которые ориентированы на экспорт: аграрии, металлурги и т.д.»