Введение квот на серную кислоту было введено якобы с целью поддержки национального производителя, однако на практике это привело к монополизации рынка

Об этом заявила экс-руководитель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

По ее словам, сейчас необходимо готовить аргументированные экономические прогнозы и отменять квоты.

«На мой взгляд, украинский производитель не выиграл, как мы и прогнозировали. Фактически произойдет не только рост цены, но и определенная монополизация, оно так и произошло. И здесь надо делать нормальную политику, надо иметь аналитические данные, производить стратегический прогноз. С производителями общаться, иметь микроэкономические показатели этих производителей, чтобы понимать экономику. Так работает эта сфера, нельзя просто пальцем в небо делать такие решения».

Кроме того, экс-глава Держрегуляторнои службы резко раскритиковала деятельность министра экономики Игоря Петрашко, который не отменяет квоты, когда фактически доказана их неэффективность.

«Мне вообще очень сложно нынешнего главы прокомментировать, я не понимаю - он или его нет. У нас министр есть или нет? Я больше склоняюсь, что нет. Номинально есть», - подчеркнула она.

Напомним, с 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Ранее народный депутат Сергей Магера обратился в Нацполицию Киева с заявлением, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии «Восточный ГОК», в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн ​​грн. Депутат отметил, что госпредприятие «Восточный ГОК», которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, «эксклюзивным посредником» госпредприятия является ООО «Фирма Торгсервис», которая не является производителем этого ресурса.

Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты.