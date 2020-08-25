Народный депутат Александр Дубинский, который лоббирует в парламенте интересы олигарха Игоря Коломойского, собрал подписи о якобы неконституционности действия "зеленых" тарифов в Украине с депутатов, которые голосовали за законопроект №3658, предусматривающий сокращение зеленых тарифов и гарантий государства в отношении выплат по вирооблену зеленую электроэнергию по следующим тарифам

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, передает Знай.

«Парламентский оксюморон во всей красе. Недавно Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона О зеленых тарифах. Соответствующий иск подало 47 народных депутатов. Инициатором выступил Александр Дубинский. Я не знаю, каким образом он собирал подписи, но сложилось так, что половина привлеченных им депутатов (24 представители фракции «Слуга народа») голосовали во втором чтении за законопроект №3658, который снижал зеленые тарифы и уберег государство от международных арбитражей со стороны инвесторов», - написала Буймистер.

Она подчеркнула, что эта часть нардепов (список прилагается) одновременно оспаривает зеленые тарифы и полностью поддерживает их законность, просто уменьшая размер.

«Когда президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658 и документ стал законом, Александр Дубинский, как член президентской фракции в парламенте, должен был бы отозвать обращение. Без этого можно считать, что Дубинский выступает против действий президента по сохранению инвестиционного климата и развитию зеленой энергетики», - подчеркнула нардеп.

Она добавила, что Конституционный суд обратить внимание на обращение, которое инициировал Дубинский, поскольку реально против зеленых тарифов выступили не более 23 нардепов.

Как сообщалось, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Напомним, в августе 2019 года олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов за энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 3658 о сокращении "зеленых" тарифов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

Список депутатов, которые голосовали за законопроект №3658 и ставили подписи на обращении, которое собирал А. Дубинский.

1. Ананченко М. А.

2. Божик В. И.

3. Дубнов А. В.

4. Колюх В. В.

5. Куницкий А. А.

6. Мазурашу Г. Г.

7. Мариковский А. В.

8. Нагаевский А. С.

9. Одарченко А. М.

10. Павлюк М. В.

11. Салийчук А. В.

12. Черноморов А. А.

13. Якименко П. В.

14. Бабак С. В.

15. Гетманцев Д. А.

16. Гривко С. Д.

17. Халимон П. В.

18. Струневич В. А.

19. Тарасенко Т. П.

20. Ткаченко А. Н.

21. Третьякова Г. М.

22. Семинский А. В.

23. Качура А. А.

24. Кривошеев И. С.