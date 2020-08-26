«Укрзализныця» планирует возобновить практику перевозок на особых условиях по так называемым «ниткам графика», что вновь поставит на грань коллапса целые отрасли экономики страны

Об этом сообщает Politeka.



Издание напомнило, что с сентября 2019 "Укрзализныця" начала осуществлять перевозку грузов на особых условиях, с повышением платы за перевозку на 20% с одновременным предоставлением приоритета в движении нескольким зерновым компаниям за счет всех остальных грузоотправителей. Такое решение привело к падению показателей компании и дискриминации одних потребителей услуг по сравнению с другими.



«Все эксплуатационные показатели УЗ ухудшились: оборот вагонов в декабре 2019 к сентябрю 2019 вырос на 15%, средняя скорость продвижения грузов по сети уменьшилась на 8%, что значительно снизило объем транспортировки, так объем перевозки руды во втором полугодии 2019 уменьшился в сравнении с первой половиной 2019 на 9%, потери УЗ от невывоза продукции горно-металлургических комбинатов Украины составили более 153 млн.грн. Также в 4-м квартале 2019 сорвана экспортная программа ГОКов Украины, на складах которых было накоплено более 1млн.тонн продукции», - сообщает Politeka.



По оценкам экспертов, в результате размер недополученной Украиной валютной выручки оценивается в 50 млн.долл., что, привело к снижению налоговых поступлений в бюджет и уменьшению экспортной валютной выручки.



“Нитки графика” в условиях дефицита тяги и прочих операционных проблем УЗ критично ухудшают ситуацию в сфере ж/д перевозок и являются прямой дискриминацией большинства грузоотправителей Украины, - подчеркивает издание.



Напомним, ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.