В ближайшее время «Укрзализныця» планирует возобновить практику перевозок на особых условиях по так называемым «ниткам графика», что вновь поставит на грань коллапса целые отрасли экономики Украины.

При этом планируют сразу поставить «на нитки» 50 пар поездов.

С сентября 2019 "Укрзализныця" (далее УЗ) начала осуществлять перевозку грузов на особых условиях, с повышением платы за перевозку на 20% с одновременным предоставлением приоритета в движении нескольким зерновым компаниям за счет всех остальных грузоотправителей.

Новые условия перевозки грузов на особых условиях по так называемым «ниткам графика» существенно нарушили баланс интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом и привели к дискриминации одних потребителей услуг по сравнению с другими. Фактически, необоснованное и противозаконное повышение на 20% процентов стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом и предоставление приоритета в движении отдельным грузовладельцам вызвали обеспокоенность Антимонопольного комитета Украины (далее АМКУ), который рекомендовал УЗ не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий при предоставлении услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, но судя по риторике УЗ предостережения АМКУ не были услышаны.

Как показал опыт использования «ниток-графика» ничего хорошего как для самой УЗ, так и для экономики Украины это не принесло. Так количество брошенных вагонов на сети УЗ с момента старта «ниток-графика» в сентябре 2019 постоянно росло и достигло своего мамсимума за последние несколько лет, в декабре 2019 в среднем более 15,7тыс. вагонов (+31% к сентябрю 2019). Все эксплуатационные показатели УЗ ухудшились: оборот вагонов в декабре 2019 к сентябрю 2019 вырос на 15%, средняя скорость продвижения грузов по сети уменьшилась на 8%, что значительно снизило объем транспортировки, так объем перевозки руды во втором полугодии 2019 уменьшился в сравнении с первой половиной 2019 на 9%, потери УЗ от невывоза продукции горно-металлургических комбинатов Украины составили более 153 млн.грн. Также в 4-м квартале 2019 сорвана экспортная программа ГОКов Украины, на складах которых было накоплено более 1млн.тонн продукции. Отдельные грузоотправители вынуждены были снижать объёмы производства из-за полного заполнения складов. Размер недополученной Украиной валютной выручки оценивается в 50млн.долл., что, привело к снижению налоговых поступлений в бюджет и уменьшению экспортной валютной выручки.

Кроме прямых потерь УЗ от уменьшения грузовой базы и откровенной дискриминации одних грузоотправителей за счет других, УЗ осуществляла перевозки маршрутными отправками скоростью более 320км/сутки, то есть со скоростью более чем вагонная (высокая), за что действующим законодательством предусмотрено двойной размер платы за перевозку. Но в 2019-2020 гг. при осуществлении перевозки на особых условиях плата за перевозку в двойном размере, как того требует действующее нормативная база, не взымалась. Прямые убытки от такой противоправной деятельности составили около около 800млн.грн.

Для неповторения прошлогоднего сценария с остановкой грузового движения и недопущению коллапса в экономике в условиях кризиса, вызванного в т.ч. COVID-19, в первую очередь УЗ необходимо обеспечить 100% выполнение всех заявленных грузоотправителями объемов перевозки с соблюдением нормативных сроков доставки, и только после этого пытаться предоставлять сервис по «доставке с большой скоростью» взымая за это двойную плату. Если бы поезда ездили в рамках действующих нормативов, за которые УЗ взимает провозную плату, спрос на нитки бы не появился. К организации движения по графику УЗ еще не готово ни технологически, ни ментально на уровне исполнителей. Новому руководству УЗ, в лице исполняющего обязанности Председателя правления УЗ Юрика И.И., необходимо сделать для себя выводы из опыта предшественников и не повторять их ошибок.

“Нитки графика” в условиях дефицита тяги и прочих операционных проблем УЗ критично ухудшают ситуацию в сфере ж/д перевозок и являются прямой дискриминацией большинства грузоотправителей Украины.