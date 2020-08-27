У нового руководителя «Укрзализныци» нет времени на раскачку, от него ожидается стратегия реформирования компании и экономически обоснованный план ее реализации – считает глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко

Об этом он написал на своей странице в фейсбук, комментируя назначение на должность главы правления «Укрзализныци» Владимира Жмака.

По словам народного депутата, новому руководителю УЗ придется предложить план выхода компании из кризиса максимально быстро:

«...времени на раскачку у главы УЗ совсем немного - состояние компании не позволяет. Надеюсь, что он не один, и у него есть новая команда достаточного профессионального уровня».

Александр Скичко надеется, что новый глава УЗ в ближайшее время представит комитету Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры программу действий на первые сто дней в должности. Нардеп также призвал руководство УЗ учесть опыт весеннего карантина, во время которого компания потеряла 7 миллиардов гривен: ««Укрзализныця» понесла огромные потери в результате коронакризиса и карантина. Очень хотелось бы, чтобы новое руководство учло этот опыт и имело готовый план реагирования на случай второй волны Ковид-19».

26 августа Кабинет министров Украины назначил на должность председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, который до того работал в наблюдательном совете "Киевстара" и был первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.