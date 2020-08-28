ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) добивается введения специальной пошлины на импорт дизтоплива из России на уровне 8,46%, что позволит компании дополнительно заработать в первый год $50 млн долларов или около 1,3 млрд грн по текущему обменному курсу

Об этом говорится в статье «Кременчугская битва за пошлины во имя в $50 млн» на сайте Znaj.ua.

«Цена вопроса для Кременчугского НПЗ, обеспечивающего сейчас 93% производства дизтоплива в стране, – около $50 млн в год или 1,3 млрд грн по текущему курсу. Именно столько сможет заработать НПЗ в первый год действия пошлин в результате повышения цен на 1,5 грн/л», - говорится в статье.

Группа «Приват», по утверждению журналистов, станет главным бенефициаром пошлин.

Также издание отмечает, что основным пострадавшим от введения пошлины станут аграрные производители, которые оценивают ежегодные потери в 1,9 млрд грн.

По оценкам «Нефтегазовой ассоциации Украины», на которую ссылаются журналисты, общие убытки экономики от повышения цен на топливо в результате введения пошлин составил 11 млрд грн.

«НАУ предупреждает, инициатива «Укртатнафты» спровоцирует повышение цен на дизтопливо для населения с низкой платежеспособностью, промышленности, аграриев, перевозчиков, увеличение бюджетных затрат на топливо для армии, коммунальных служб, полиции, медицины, поскольку пошлины включаются в себестоимость топлива и увеличивают цены для потребителей», - цитирует издание заявление ассоциации.

Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка «Укртатнафти» добиться введений пошлин.

21 февраля «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча», контролируемые группой «Приват», а также НАК «Нафтогаз Украины» потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.