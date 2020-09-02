Раскрыты новые правила НБУ, которые повлияют на работу банковских учреждений в Украине
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.
Так, регулятор обязал украинские банки внести изменения в информационную политику с 1 сентября 2020 года.
Отныне все финансовые учреждения обязаны приводить на своих официальных порталах достоверную информацию об операциях, чтобы у простых клиентов не осталось никаких вопросов относительно действий банков.
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По решению Нацбанка, учреждения теперь будут указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг. Речь идет о страховой компании, государственном регистраторе, нотариусе, оценщике, а также стоимости таких услуг для граждан.
Клиенты перед тем, как сотрудничать с банками, смогут увидеть реальный срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.
Для удобства клиентов, можно будет загрузить файл с портала банка с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги и рисках для себя.
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Новым документом НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.
С 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.
По информации пресс-службы, Нацбанк также распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются исключения и передаваемости сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ.
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