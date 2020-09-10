Принятие проекта Мининфраструктуры по ограничению срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства. Об этом говорится в обращении «Укрметаллургпром» к премьер-министру Денису Шмыгалю.
В «Укрметаллургпроме» отметили, что Мининфраструктуры подготовили проект решения об ограничении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, однако предложенные в нем нормы нуждаются в доработке для недопущения резкого дефицита парка вагонов.
«По расчетам экспертов исключения из эксплуатации полувагонов, у которых истек 1,5 нормативных срока службы (33 года), что предлагается проектом приведет к резкому списания вагонов в первый год после введения запрета (12,6 тыс.ед.); дефициту полувагонов что возникнет в 2021г., и приведет к росту ставок на аренду вагонов на 18,4%», - отмечается в обращении.
Чтобы не допустить этого, в «Укрметаллургпроме» предлагают установить 1,6 нормативного срока службы (свыше 36 лет), вместо предложенного в проекте 1,5 кратного нормативного срока службы, при этом не ограничивать использование подвижного состава с продленным сроком службы, решение о продлении срока которых принято до момента вступления в силу этим проектом.
По их мнению, такое решение не вызовет чрезмерно резкого списания полувагонов (будет списано 4,9 тыс. в 2021, вместо предложенных существующей редакцией 12,6 тыс), а в среднем будет проходить списание 3,3 тыс. за период 2021-2025гг.
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Что касается ограничений сроков использования подвижного состава других вагонов, то авторы обращения предлагают установить для окатышевозов 45 лет, зерновозов 45 лет, для всех остальных типов вагонов, в т. ч. цистерн и платформ, - не менее 2,5 срока службы.