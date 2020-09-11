Офис президента узнал о схемах и манипуляциях на энергорынке, которые стали возможными из-за бездействия НКРЭКУ и поэтому поручил Министерству энергетики и Антимонопольному комитету принять меры.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, приводя текст ответа Офиса президента на ее обращение.

"Недавно получила ответ от ОП на мой запрос, где я подробно расписала о действующих схемах торговли "воздухом "на рынке электроэнергии, завод в убытки государственные "Центрэнерго" и "Энергоатом", а также подозрительную продажу тока между КП Киевтеплоэнерго и Укрзализныцей. Офис президента также направил мое обращение в АМКУ, Минэнерго и НКРЭКУ. И я очень жду от них не только ответа, но и конкретных действий", - написала Буймистер.

Депутат подчеркнула, отраслевой Регулятор не реагирует на злоупотребления на энергорынке и даже способствовал появлению преступных схем.

"Интересно, как будет выкручиваться именно Регулятор, из-за которого большинство схем были воплощены в жизнь и продолжают работать на благо приближенных к регулятору лиц и трейдеров. Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк упорно игнорирует все возможности для минимизации злоупотреблений на рынке электроэнергии Украины. Не вижу достаточного интереса я и от других членов комиссии", - написала Буймистер.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе председателю комиссии Валерию Тарасюку и члене Дмитрию Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.