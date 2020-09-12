В Украине вводятся новые размеры штрафов, которые больно ударят по карману граждан



Как передает Politeka.net, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.



По его словам, законопроект, который предусматривает изменения к штрафам для рыболовов-браконьеров готовится ко второму чтению, рассматриваются последние правки.

Стоит отметить, что сегодня он составляет всего 170 гривен.

Новый проект закона значительно повышает эти штрафы:

За нарушение правил рыболовства – 680 – 2550 гривен.

За использование запрещенных орудий лова во время рыбалки, сокрытия объемов изъятия водных биоресурсов во время специального использования водных биоресурсов, то есть грубые нарушения – 3400 – 8500 гривен.

Нарушение требований по охране краснокнижных видов – 1700 – 3400 гривен.

Превышение утвержденных лимитов, долей добычи (вылова) использования природных ресурсов – 1700 – 5100 гривен.

За засорение водоемов и нарушение водоохранного режима – 1700 – 3400 гривен.

Таким образом, штрафы за нарушения правил рыболовства увеличится в 100 раз.

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Документ предлагает финансово наказывать украинцев, которые не убирают следы жизнедеятельности своих любимцев. Согласно законопроекту, если владелец не позаботится об утилизации экскрементов собак, кошек или других животных, его заставят платить за это штраф в размере 170-340 гривен.

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