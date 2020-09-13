Национальное антикоррупционное бюро пытается оправдаться перед обществом за 3,5 года сплошного обмана и пиара вокруг дела «Роттердам+»
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.
«Им сейчас нужно замаскировать свое фиаско, мощное фиаско, три с половиной года пиара, три с половиной года потраченных бюджетных средств – почти 100 млн грн. И оказывается, что все это был медийный пузырь, который лопнул», - пояснил Дмитрий Вовк попытки НАБУ обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+».
Согласно словам экс-главы НКРЭКУ, детективы развернули широкую медийную кампанию, чтобы оправдаться за провал расследования в глазах общества и международных партнеров.
"Конечно, у них сейчас есть процессуально-медийные судороги, в которых они пытаются обжаловать, давать интервью, что совсем нестандартно для правоохранительных органов. Поэтому их действия понятны, но они безрезультатны и бесперспективны», - подчеркнул Вовк.
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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.