Плани Кабінету міністрів підвищити цілий ряд податків – екологічний податок, підвищення ЄСВ з малих підприємців з ФОБів, а також збільшення ставок з інших податків, - суперечать пункту 4.1.9.з Податкового кодексу України, який передбачає фундаментальний принцип податкового законодавства – стабільність. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він уточнив, що проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу Кабінет міністрів вже погодив, і збирається подати його до Верховної Ради.

«Консультації з Комітетом чи з депутатами Верховної Ради щодо цього законопроекту попередньо не проводилися. Я хочу, щоб колеги зважили на це, коли ми будемо його розглядати», - наголосив Гетьманцев.

Нагадаємо, законопроєкт про «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який затвердив уряд, передбачає понад 10 випадків підвищення ставок і податків. Серед них - підвищення єдиного соціального внеску для працюючих ФОПів, підвищення акцизів на спирт і пиво, збільшення екологічного податку втричі для викидів СО2 та скасування мораторію на податкові перевірки і перевірки по ЄСВ, який був введений на час карантину.

Вважаю неприпустимим порушення фундаментального принципу податкового права, складової верховенства права - стабільності податкового законодавства.

Gepostet von Danil Getmantsev am Montag, 14. September 2020

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