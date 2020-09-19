Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и ЖКХ, а также компания «Укрэнерго» должны обеспечивать возможность полных расчетов за произведенную зеленую электроэнергию в Украине.

Об этом заявил в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ, "Укрэнерго" должны соответственно управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с "зеленой" энергетикой в тех параметрах, которые мы имеем на сегодня", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что для обеспечения текущих оплат за зеленую электроэнергию НКРЭКУ должен обеспечивать баланс производства электроэнергии и выплат. Для того, чтобы ситуация улучшалась правительство на заседание антикризисного энергетического штаба 18 сентября дало поручение создать соответствующие комиссии.

"Вопрос к регулятору, как они отрегулируют баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе – создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регулятора с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики", – сказал премьер.

Как сообщалось, 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения Меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

При этом, как отмечают эксперты, «Гарантированный покупатель» не может обеспечивать 100% оплат за зеленую электроэнергию с августа текущего года (как предусмотрено в меморандуме, и законодательстве) в связи с невозможностью продать ток по рыночным ценам за манипуляции на рынке электроэнергии, а также через более 20 млрд гривен долгов со стороны НЭК «Укрэнерго».