Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал, что вызвало коллапс украинской медицины

Он прокомментировал плачевную ситуацию во время карантина в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

"Мне "понравился" министр нашего здравоохранения Степанов. Он себе вышел грустный такой и говорит: дорогие украинцы, нам не хватает денег на лекарства. Хочется сказать: здрасьте-приехали, как бюджеты писать по сотне миллиардов, так все было нормально, да? А теперь нам не хватает? А что же вы, ребята, думали, когда писали эти бюджеты?", - возмутился Андрей Пальчевский в студии.

Он обратил внимание на принципиально другой подход к лечению пациентов во время эпидемии, который применяют в странах Европы:

"Представьте себе, наши люди даже не понимают, не представляют себе, что на Западе, в странах типа Чехии и Польши, оплачиваются лекарства. Нас настолько грабят, люди думают: к врачу пошел - это страховая медицина может быть, операция - наверное, частично, но надо тысяч пять дать кардиологу или онкологу в карман. Без кармана - абсолютный коллапс этой медицины".

По словам общественного деятеля, критическая ситуация в медицине возникла из-за недостаточного контроля со стороны главы государства.

"На фоне того, что происходит при Зеленском, фигура Супрун напоминает американскую Статую Свободы. На фоне сегодняшних охламонов, которые принимают законы и тратят бюджеты - она уже среди горбатых поровнее", - отметил Пальчевский. - "И так все время - эта деградация власти она же на ком-то закончится. Министр Степанов, который справляется "пыхтя паром", переделывая пословицу. Они же не справляются, а президент и руководитель Офиса не взяли под контроль, и отсутствие иерархии и губит сегодняшнюю власть, а вместе с ними - всю страну".

Напомним, что Пальчевский раскритиковал власть за неравный карантин

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