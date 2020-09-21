«ДТЭК Энерго» и ШУ «Обуховская» находится в процессе переговоров с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
«Несмотря на все сложности, и менеджмент, и акционеры компании всегда следовали четким принципам – уважение прав кредиторов. Этих принципов компания придерживается и сегодня, в новом переговорном процессе с держателями займов», - говорится в сообщении компании.
18 сентября 2020 года "Сбербанк России" предъявил требование DTEK Energy B.V. к погашению просроченной задолженности и получил определение нидерландского суда о принятии обеспечительных мер в отношении некоторых активов DTEK Energy B.V. в Нидерландах.
Данные действия не оказывают влияние на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии. «ДТЭК Энерго» продолжает бесперебойно работать и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.
«Сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID 19 – потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден. Положение дел в Украине усугублено также локальным кризисом в отрасли. В этих условиях компания предпринимает ряд мер по стабилизации ситуации и сохранению непрерывности производственных процессов, а также по поиску решения о долгосрочной реструктуризации долга. Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов», – заявил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук.
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Напомним, в начале мировой пандемии COVID 19 «ДТЭК Энерго» сообщил о разработке предложения о реструктуризации и обратился с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении.