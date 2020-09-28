В настоящее время украинские министры лишены права на ежеквартальные премии. Точнее, они могут их получать в размере ста процентов от оклада – но лишь при условии выполнения задач Программы деятельности Кабмина

Но поскольку эта программа не утверждена парламентом, то и возможность остаётся чисто теоретической.

Однако в правительственных кругах нашли способ обойти этот запрет. Сейчас там рассматривается проект, который разработан министром юстиции Денисом Малюськой и предусматривает иной способ оценки деятельности членов Кабмина: соответствие Плану приоритетных действий. Этот документ имеет внутренний характер и Верховной Радой не утверждается.

Его критерии весьма расплывчаты. Например, упоминается развитие рынка труда, но не уточняется, как именно оценивать этот процесс.

Глава правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что зарплата министра не может превышать пяти средних зарплат по стране.

Однако, помимо самой зарплаты, в счёт идут различные прибавки к ней: за интенсивность труда, за доступ к государственной тайне и тому подобное. Сейчас средний заработок министра в месяц составляет около шестидесяти тысяч гривен в месяц, а максимальный приближается к восьмидесяти.

При этом зарплата высших лиц государства куда скромнее. Так, президент страны ежемесячно получает 28 тысяч гривен, глава его Офиса и секретарь СНБО – по 18 тысяч, а остальные госслужащие ещё меньше. Никаких надбавок им не полагается, поскольку их зарплата, в отличие от дохода правительственных чиновников, не связана с ситуацией в экономике.

Стоит заметить, что рядовые государственные клерки зарабатывают гораздо меньше. В большинстве случаев их зарплата соответствует минимальной по стране, то есть составляет пять тысяч гривен.

Недавно была названа зарплата мэра Киева Виталия Кличко.

А рядовым украинцам премьер-министр Шмыгаль пообещал существенный рост зарплат.