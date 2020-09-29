В условиях кризиса нужно ввести мораторий на повышение любых тарифов на электроэнергию, чтобы не усиливать финансовую нагрузку на бизнес и население

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, комментируя намерение «Укрэнерго» поднять тариф на передачу электроэнергии.

По словам эксперта, за повышение тарифов на передачу электроэнергии заплатит конечный потребитель – обычный украинец.

«Это заплатим мы, украинцы, как потребители, как бы мы не были – предпринимателями или врачами… Мы за это заплатим. По хорошему, это удар по карману обыкновенного среднестатистического потребителя», - сказал Соболь.

Он подчеркнул, бизнес заложит повышение тарифа в себестоимость произведенных товаров или услуг. По его мнению, в условиях кризиса власть не должна повышать тарифы, которые нанесут еще один удар по предпринимателям и населению.

«Эта инициатива она конечно масла в огонь подливает. В негативном смысле, безусловно. Но, безусловно, государство должно беспокоиться и предпринимать действия, которые не позволили бы этому сейчас происходить», - считает Соболь.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на передачу электроэнергии вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. А народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.