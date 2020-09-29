Лидер политической партии "Перемога Пальчевського" считает, что людям необходимо переходить к более решительным действиям



Кандидат в мэры Киева от партии "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский во время интервью телеканалу News One обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить обманутых вкладчиков банка "Аркада" и достроить им жилье. Такую позицию политик высказал после участия в митинге вкладчиков этого банка под зданием Киевской городской государственной администрации, пишет znaj.ua.

"Как я обещал людям, хочу обратиться к президенту. Владимир Александрович Зеленский, вы с киевлянами? У нас социальное государство. И в случае провала, болезни или несчастных случаев государство должно предоставить страховочную сетку", – заявил Пальчевский.

Лидер политической партии "Перемога Пальчевського" считает, что людям необходимо переходить к более решительным действиям и увеличить давление на власть.

"Я не соглашался с этими людьми. Это дело всеукраинского масштаба. 40 тысяч человек, пострадавших от банка Аркада. Все эти люди представляют тех, кто вложил свои деньги и не получил жилье. Мне рассказывали, как люди, продав в Луганске за бесценок квартиру, вложили деньги в строительство жилья в Киеве. Люди отдали немалые деньги и иногда деньги всей их жизни", – рассказал Пальчевский.

Он отметил, что новая власть обманула украинцев, не выполнив свои обещания.

"У нас есть тридцатилетний опыт. За этот период мы четко знаем, что каждый год становится хуже предыдущего. До тех пор, пока мы верили, что придет новая власть и начнутся посадки и разборки с теми, кто нас довел до этого безобразия, но этого не произошло", – сказал политик.

Напомним, что банк "Аркада" не выполнил обязательства перед вкладчиками по строительству жилья и был отправлен на ликвидацию.