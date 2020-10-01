Для украинцев кредитование жилья будет доступным лишь в том случае, если снизятся существующие риски для кредиторов

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацбанка Украины.

Также необходимое условие доступного ипотечного кредитования – усиление прозрачности рынка недвижимости.

Так, на сегодняшний день ипотекой занимаются лишь семь банков, которые сконцентрировали 97% объемов новой ипотеки. В НБУ отмечают, что почти 75% новых ипотечных кредитов – это кредиты на покупку вторичного жилья. С первичным рынком банковские учреждения работают неохотно.

Остальные банки, которые ранее активно занимались ипотечным кредитованием, из-за высоких рисков вообще не выходят на рынок.

В нацбанке считают, что для ускорения появления в стране необходимо, в первую очередь, навести порядок на рынке первичной недвижимости.

"Единственный эффективный механизм инвестирования должен гарантировать получение инвестором готового жилья или же возврат средств. Учитывая, что застройщики, так же как банки аккумулируют значительные объемы средств населения, к ним должны быть установлены так же жесткие требования, которые бы обеспечили их надежность", – заявили в пресс-службе финрегулятора.

В НБУ добавили, что на начало 2020 года средняя ставка по ипотеке составляла 19%, на сегодняшний день она снизилась до 13%.

Ранее мы писали, что В стенах Офиса президента детально поведали про условия, при которых можно получить ипотеку. Об этом заявила на брифинге заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Согласно сообщению, получить ипотеку может любой желающий. При этом, важнейшим условием для получения средств должно служить демонстрация банкам наличие дохода семьи или же домохозяйства.

Было подчеркнуто, что средняя продолжительность выплаты ипотечного кредита составляет от 10 до 30 лет. Следовательно, у населения будет достаточно времени для того, чтобы рассчитать сроки выполнения обязательств перед банками.

При этом в Украине нет единой программы, по которой работает ипотека, но в среднем ставка составлет от 8,8% до 9,9-10%.

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