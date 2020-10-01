Начиная с 2021 года, пенсии ежегодно станут индексировать в определённый день – 1 марта. До сих пор правительство могло передвигать эту дату по календарю по своему усмотрению, но теперь лишается такой возможности.

Кроме того, будет снижен возраст, необходимый для получения соответствующей прибавки. В нынешнем году его установили на планке 80 лет, в следующем – 75.

Ещё до утверждения этой меры, в первых числах сентября, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, представляющая в Верховной Раде «Слугу народа», охарактеризовала её как попытку со стороны власти оказать помощь той категории пенсионеров, чья трудовая деятельность пришлась в основном на советское время. Из-за этого сейчас их пенсия очень мала.

Четырьмя месяцами позже, 1 июля, начинает действовать 400-гривенная прибавка для пенсионеров старше 75 лет, пенсия которых меньше среднемесячного заработка по стране. Этой возрастной категории предстоит также увеличение компенсационных выплат на показатель индексации, но только с 2022 года.

Другая надбавка связана не с возрастом, а с трудовым стажем. Если он превышает 25 лет у мужчины или 20 лет у женщины, то минимальная пенсия для них будет увеличена до 2 500 гривен – уже в наступающем году.

Пенсионеры 80 лет и старше будут, как и прежде, получать 500-гривенную доплату. Но пересмотр минимальной пенсии затронет и их тоже.

Согласно статистическим данным 2018 года, украинцы в среднем умирают в 67,7 года, а украинки – в 77,4. Поэтому экономический аналитик Алексей Кущ, комментируя новый шаг правительства, назвал кощунственными попытки представить его как решение проблемы маленьких пенсий – ведь он затронет в основном тех, кто пережил средний возраст смерти, то есть немногих.

Ранее сообщались подробности начисления пенсий льготным категориям граждан.

Также были названы условия выхода на пенсию в 50 лет.