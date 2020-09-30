Згідно з пенсійною реформою, на сьогоднішній день, тобто тим, хто виходить на заслужений відпочинок, потрібно мати 27 років стажу. Однак, є винятки, коли українці можуть вийти на пенсію достроково

Нагадаємо, зростання необхідного пенсійного стажу триватиме до 2028 року - і складе в підсумку 35 років, пише radiotrek.

Серед умов, при яких жінці можна отримати пенсійні виплати достроково (при наявності меншої кількості років стажу) - це народження 5 і більше дітей і їх виховання до 6-річного віку, а також народження і виховання до цього ж віку дитини-інваліда. Такі українки мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років і при наявності не менше 15 років страхового стажу.

При цьому інвалідами з дитинства також є діти-інваліди віком до 18 років.

Таким чином, для дострокового виходу на пенсію матері дитини-інваліда обов'язковими умовами є:

- вік матері - не менше 50 років;

- страховий стаж матері - не менше 15 років;

- дитина як мінімум до 6 років виховувалася в сім'ї;

- дитина має статус дитини-інваліда або інваліда з дитинства.

Раніше ми повідомляли, в Мінсоцполітики прояснили, як буде проходити підвищення пенсій українцям в 2021 році.

Згідно з графіком, перший етап підвищення почнеться вже з 1 січня, коли мінімальні зарплати в країні зростуть з 5000 грн до 6000 грн. В рамках цього етапу пенсії будуть підвищені з 2100 грн до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

Потім з 1 березня буде проведена індексація пенсій на 11%.

У квітні відбудеться перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу роботи.

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