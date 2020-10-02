«Укрзализныце» следует отказаться от включения в тарифы на перевозки затрат на содержание непрофильных активов

Об этом заявил народный депутат Александр Скичко, глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры в комментарии «Сегодня».

По его словам, на сегодня «Укрзализныця» пытается решить свои финансовые проблемы исключительно за счет повышения тарифов, в то время как компании следовало бы пересмотреть структуру их формирования. И, в частности, не включать в тарифы содержание непрофильных активов компании, которые можно продать или закрыть.

"Обычно повышение тарифов, когда оно происходит в "Укрзализныце", – это не потому, что оно является оправданным, а потому, что в "Укрзализныце" есть проблемы, которые надо решать, и лучше всего это решать за счет бизнеса, за счет пользователя услуг, которым непосредственно являются бизнес или пассажиры… Сегодня, когда железная дорога вкладывает в тариф все те затраты, которые несет компания, она автоматическая убивает бизнес, пользующийся услугами "Укрзализныци", – заявил депутат.

Ранее эксперты также заявляли, что продажа непрофильных активов «Укрзализныци», таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год и даже снизить тарифы на перевозки.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что «Укрзализныця» должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.