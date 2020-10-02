Решение Антимонопольного комитета дать разрешение на концентрацию шахтоуправления «Покровское» только при условии выполнения ряда существенных обременений является оправданным.

Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.



«В случае с ШУПом жесткую позицию АМКУ считаю вполне оправданной – рынок коксующегося угля в Украине дефицитный, поэтому обязательства продавать часть продукции другим участникам рынка считаю вполне рациональным предохранителем монопольных злоупотреблений», - написал Голобуцкий.



По мнению эксперта, именно таких четких и понятных действий всегда не хватало украинской власти. И он надеется, что Антимонопольный комитет займет не менее жесткую позицию в отношении других рынков.



"Надеюсь, что такое решение АМКУ не последнее, а Песчанская не ограничится одним лишь Метинвестом. В Украине много еще рынков, которые заслуживают внимания Антимонопольного комитета", - написал Голобуцкий.



Напомним, Антимонопольный комитет Украины согласовал покупку компанией «Метинвест» ШУ «Покровское». При этом в компании заявили, что АМКУ установил беспрецедентно жесткие условия, соблюдая которые Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток. И отметили, что "Метинвест" вынужденно согласился на условия АМКУ.



Ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как в 2018 году был чистый убыток 988 млн грн.