Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение года заказывало частной ООО «Экспертная группа Эс Энд Ди» Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании было поручено провести экспертизу в деле «Роттердам+».

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

«Национальное антикоррупционное бюро без конкурса в течение 2020 года заказывало частной ООО «Экспертная группа Эс Энд Ди» Ирины Педь услуги на сумму 520 тыс. гривен, после чего этой компании в срочном порядке было поручено провести экспертизу в деле «Роттердам+». Очень показательно, что НАБУ заказами в 30-50 тыс гривен обходит конкурсную процедуру и заказывает экспертизы, исследования, справки одному и тому же частному эксперту и платит за это деньги налогоплательщиков», - сообщила адвокат на своей странице в социальной сети Facebook.

Вывод заказанной у Ирины Педь экспертизы был представлен детективами НАБУ 2 октября. В этом выводе эксперт подтверждает якобы «убытки» от формулы «Роттердам+» в ранее озвучиваемом НАБУ размере – 39,9 млрд грн.

«Давайте поразмыслим, что это за «взаимовыгодное сотрудничество или чем так завинил эксперт». Вывод заказанной у Ирины Педь экспертизы был подан в ВАКС якобы представителем Чумака в день его выхода. Напрашивается вопрос, это же как тесно сотрудничает НАБУ, эксперт, Чумак, что такая оперативность?», - отметила адвокат.

По данным системы ProZorro, официально контракт с ООО «Экспертная группа Эс Энд Ди» Ирины Педь был обнародован на ProZorro 2 октября спустя 35 минут, после того как представителями НАБУ было объявлено о такой экспертизе в суде.

Напомним, дело «Роттердам+» закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти каких-либо доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы «Роттердам+».

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Спустя месяц после закрытия дела и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщило о получении некой экспертизы от частного лица, которая якобы подтверждает 40 млрд грн «убытков» от действия формулы.

Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов уже закрытого расследования задним числом и обратились в ГБР.