Большинство инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине с ноября текущего года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
Об этом речь шла на совместной пресс-конференции ведущих ассоциаций отрасли возобновляемых источников Украины.
Как отметил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Казакевич, большинство инвесторов договорились с банками о реструктуризации задолженности до 1 ноября текущего года, чтобы дать время государству на выполнение своих обязательств по обеспечению оплаты за зеленую электроэнергию.
"То есть еще октябрь они могут потерпеть, а дальше инвесторам, тем станциям, которые эксплуатируют станции ВИЭ, надо будет выполнять обязанности, которые они должны были выполнять еще летом этого года. Если мы не получаем погашение долга, и даже накапливаем долги по текущим оплатам, выполнять свои обязанности перед кредиторами инвесторы не смогут и это будет стимулировать их подавать иски в суды», - сказал Казакевич.
В свою очередь председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков отметил, что банки начинают выставлять штрафные санкции инвесторам за несвоевременную уплату кредита.
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«У инвестора ничего не будет оставаться, как через суды пытаться получить свои деньги. Поэтому я все - таки надеюсь, что правительство сделает все возможное, я хотел бы так надеяться, и будет выполнять свои обязательства», - сказал Конеченков.
При этом он добавил, что текущая ситуация показывает достаточно легкомысленное отношение правительства к выполнению своих обязательств перед инвесторами.
Вместе с тем, директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк заявила, что инвесторы уже готовы к международным арбитражам.
«Инвесторы готовятся обращаться в арбитражные суды. Конечно, они сейчас не делают никаких публичных заявлений, но я наблюдаю за тем, что действительно они собирают полный пакет документов для того, чтобы в нужный момент быть готовыми», - уточнила Гуменюк.
Также она сообщила, что инвесторы дают немного времени и последний шанс правительству для того, чтобы в ближайшее время разрешить кризис платежей.
"Сейчас они дают время немного правительству Украины для того, чтобы действительно решить эти насущные проблемы по платежам. Потому что у наших инвесторов, членов ассоциации, есть свои кредиторы, и их основатели, их акционеры, которые тоже требуют ответ на эти вопросы», - отметила Гуменюк.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.
Как сообщалось, 6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министра Д. Шмыгаля, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, из-за того, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.
По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент В. Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.
Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.
По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь – 27%.