В последние дни общество активно обсуждает заявление главы правительства Дениса Шмыгаля о том, что уже через 15 лет украинское государство окажется не в состоянии выплачивать пенсии.

Значит ли это, что пенсионное обеспечение вообще исчезнет? Этот вопрос попытался прояснить Youtube-канал «Знай 24».

В любом случае, премьер-министр не имел в виду, что власть к тому времени намерена совершенно отменить пенсии – да и кто знает, какая власть будет в стране в 2035 году? Шмыгаль констатировал объективный демографический процесс: люди стареют, а детей рождается всё меньше. Поэтому через полтора десятка лет каждому работающему украинцу придётся обеспечивать двух пенсионеров. Чтобы при этом они продолжали получать пенсию в нынешнем виде, налоги пришлось бы поднять в два раза – но никакая власть на это не пойдёт.

Пенсия не исчезнет, но и в своей нынешней форме сохраниться тоже не может.

Возможным выходом Шмыгаль считает введение накопительной пенсионной системы, запланированное уже на 2021 год. При этом глава Кабмина поручился, что сохранится и «социальная» пенсия, на которую будет иметь право каждый – но понятно, что её размер окажется мизерным.

Поводов для особого пессимизма нет, но и для оптимизма тоже. Эксперты полагают, что для введения накопительной пенсии сейчас не лучшее время – от этого пострадают и бизнес, и нынешняя, солидарная, пенсионная система.

Экономист Алексей Кущ полагает, что оптимальным решением было бы совмещение пенсионной реформы с земельной. Если кто-то будет зарабатывать на земельных участках, лучше всего, чтобы это делали пенсионные фонды – тогда пенсионерам уж точно не будет грозить нищета. Однако в правительстве решили пойти по другому пути.

Ранее давался комментарий по поводу инициативы Шмыгаля относительно накопительной пенсии.

Также сообщался размер предполагаемой социальной пенсии.