Глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Об этом Андрей Герус сказал в интервью изданию Лига.Бизнес.

«Я лично в закон заложил нормы про выпуск ОВГЗ для погашения долгов и компенсации части долга при необходимости из бюджета», - заявил Герус.

По его словам, сегодняшний кризис на рынке электроэнергии носит исключительно финансовый характер. При этом он подчеркнул, что данную проблему необходимо решать как можно быстрее.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они заявили, что большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября 2020 года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении зеленых тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона — и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ — в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% — в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь — 27%.