Сумма, отпускаемая государством на коммунальные субсидии, уменьшилась на 2,16 миллиарда гривен.

Информацию об этом публикует OBOREVATEL.

Закон, предусматривающий это, был принят Верховной Радой в середине прошлого месяца и подписан главой государства Владимиром Зеленским в начале месяца нынешнего. В силу он уже вступил, однако украинцы ощутят на себе его действие только во время отопительного сезона, когда каждой семье придётся платить за коммуналку больше, порой на 500 гривен.

Формула начисления субсидий несколько изменена. Прежде сумма платежа за коммунальные услуги была равна совокупному доходу всей семьи, разделённому на число её членов, затем – на двойную сумму прожиточного минимума и умноженному на коэффициент 15. Всё, что сверх этого, покрывалось субсидиями.

Эта формула почти сохранила свой прежний вид, только вместо 15 теперь используется другой коэффициент – 20. Бывший министр социальной политики Андрей Рева подсчитал, что эта мера приведёт к уменьшению средней субсидии на сорок процентов.

Кроме того, определённые категории семей не имеют права получать субсидии. Это те, кто владеет домом свыше 200 или квартирой свыше 120 квадратных метров, машиной менее чем пятилетней давности, делали покупку на сумму более 50 тысяч, не платят ЕСВ или не состоят на учёте в центре занятости, а также имеют задолженности по коммунальным платежам.

Ранее сообщалось о тщательной проверке всех, кто претендует на получение субсидий.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что формирование коммунальных тарифов предполагается передать местным властям.