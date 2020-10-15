Погашение долгов перед иностранными инвесторами в зеленую энергетику Украины путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) позволит государству сохранить привлечение инвестиций из-за рубежа и выполнять обязательства, что обеспечит стабильность экономики



Об этом в ходе презентации исследования «Задолженность в секторе ВИЭ: пути выхода из кризиса неплатежей» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.



«Я думаю, что это (проблема долгов перед инвесторами – ред.) является очень опасным и может привести к коллапсу вообще в области зеленой энергетики и устранить Украину от магистрального европейского пути реализации программы European Green Deal, что фактически отбросит нашу страну на обочину цивилизационного развития и сделает экономику неконкурентоспособной», - сказал Омельченко.



По его словам, выпуск ОВГЗ для погашения долгов перед «зеленой» генерацией является эффективным инструментом, который может быть задействован уже в ближайшее время.



«Для того, чтобы выполнить обязательства перед зеленой генерацией, необходимо, что объем этого размещения (ОВГЗ – ред.) был на сумму примерно 19,6 миллиарда в четвертом квартале. Для реализации этого механизма предлагается принятие законопроекта №4151, а также принятия решения Кабинета министров относительно разрешения, что предоставляет право Минфину выпускать облигации внутреннего государственного займа, после этого полученные средства должны поступить до компании «Укрэнерго» в виде субсидии, которая должна погасить свою задолженность перед «Гарпоком», - пояснил Омельченко.



По его словам, в свою очередь «Гарантированный покупатель» после этого сможет рассчитаться за долги перед инвесторами, которые вложились в развитие «зеленой» генерации в Украине. Эксперт также отметил, что никаких правовых или макроэкономических препятствий для реализации такого решения не существует.



"Поскольку по состоянию на 1 октября этого года дефицит бюджета составлял всего около 80 миллиардов гривен. Это при том, что наше правительство с Международным валютным фондом договорились, что дефицит бюджета до конца года может составлять около 300 миллиардов гривен. Как мы видим, существует достаточно серьезный запас, не только касающийся дефицита государственного бюджета, но также запас по выпуску облигаций внутреннего государственного займа», - рассказал Омельченко.



Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной раде законопроект о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы проекты зеленой энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.