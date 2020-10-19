В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощо

Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.

Зокрема до:

- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);

- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України 185 матеріалів (з них – 82 узагальнених матеріали та 103 додаткових узагальнених матеріали);

- Національного антикорупційного бюро України 132 матеріали (з них – 43 узагальнених матеріали та 89 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань 20 матеріалів (з них – 4 узагальнених матеріали та 16 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби зовнішньої розвідки України 1 узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 60,3 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів (48 узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до:

- Національного антикорупційного бюро України 132 матеріали (43 узагальнених матеріали та 89 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів прокуратури України 7 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 6 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів фіскальної служби України 1 додатковий узагальнений матеріал;

- Національної поліції України 1 узагальнений матеріал;

- Державного бюро розслідувань 3 матеріали (2 узагальнених матеріали та 1 додатковий узагальнений матеріал);

- Служби безпеки України 13 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 млрд гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 45 матеріалів (з них – 25 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції, з яких:

- 10 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 9 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані із здійсненням фінансових операцій по рахунках фізичних осіб, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- 1 узагальнений матеріал, який пов’язаний із здійсненням фінансових операцій фізичною особою, включеною в додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018, введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №176/2018;

- 22 матеріали (19 узагальнених матеріалів та 3 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ) або інших екстремістських груп;

- 12 матеріалів (4 узагальнених матеріали та 8 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

З 45-ти переданих матеріалів, 8 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL. Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами, про хід виконання зазначеного Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.

У рамках координаційної роботи, 30 червня 2020 р. в Держфінмоніторингу відбулось дев’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних та правоохоронних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів. На засіданні Ради було обговорено, зокрема, проєкт другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2019 році.

Разом з тим, проєкт другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL розглядався в рамках 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL (22 травня – 10 липня 2020 р.), де був затверджений та згодом опублікований.

Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності Стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.

Висновками міжнародних експертів відзначено, що Україна в значній мірі імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект.

Крім того, у квітні 2020 р. Головою Держфінмоніторингу І.Б. Черкаським для громадськості було представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за 2019 рік.

Також, Держфінмоніторингом оприлюднено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».

Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю розпочав функціонування оновлений офіційний вебсайт Держфінмоніторингу, зареєстрований у мережі Інтернет за адресою: https://fiu.gov.ua. Новий вебсайт Держфінмоніторингу має сучасний дизайн та більш зручний і доступний функціонал українською та англійською мовами, а також забезпечує доступність для користувачів з порушенням зору.

За результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, оновлений офіційний вебсайт Служби визнано найкращим серед центральних органів виконавчої влади.

Протягом 9 місяців п.р. Держфінмоніторинг активно сприяв діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу. Так за цей період було проведено два засідання Громадської ради в режимі відеоконференції.

У рамках законодавчих ініціатив, з метою приведення у відповідність до оновленого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Урядом України було прийнято 7 постанов.

Крім того, Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020 р. до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції.

Водночас, Держфінмоніторинг за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням рекомендацій за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, відповідно до Міжнародних стандартів та на основі кращих міжнародних практик, підготовлено Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Це керівництво підготовлено з метою надання рекомендацій та допомоги спеціально визначеним суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо кращого розуміння та ефективного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також, Держфінмоніторингом узагальнено та розміщено на вебсайті міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

У рамках методологічної роботи, протягом 9 місяців 2020 р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у 54 освітніх заходах, участь в яких взяли 4412 осіб.

З метою надання освітніх послуг у сфері фінансового моніторингу під час карантину, спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19, у підвідомчому закладі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» було запроваджено digital-платформу дистанційного навчання.

В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у:

- засіданнях Робочої групи з питань обміну інформацією Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок (ПФР);

- робочій зустрічі з представником EU-ACT, з метою обговорення питань розробки Посібника щодо здійснення фінансових розслідувань, забезпечення розбудови спроможностей ПФР, а також підготовки плану професійної підготовки персоналу ПФР;

- засіданні оцінювачів Комітету MONEYVAL за результатами виїзної місії до Словацької Республіки з метою обговорення проєкту звіту за результатами проведення в рамках 5-го раунду взаємної оцінки Словацької Республіки, який підготовлено оцінювачами Комітету MONEYVAL;

- в режимі відеоконференції, у віртуальних Робочих засіданнях MONEYVAL, які проходили в рамках 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL (22 травня - 10 липня 2020 року);

- в онлайн-тренінгу на тему: «Основи та сучасні ефективні методи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності», організованому Академією правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан (8-10 вересня 2020 року);

- в 60-му Пленарному засіданні MONEYVAL (16-18 вересня 2020 року), на якому обговорювалось, зокрема, звіти про прогрес країн, теми типологічних досліджень та інші ініціативи у сфері ПВК/ФТ.