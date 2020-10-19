АО «Укрзализныця» на тендере 16 октября закупило у компаний «Анвитрейд» (Wexler Group) и «Глуско Украина» 10 тыс. т дизельного топлива, что равно примерно двухнедельной потребности железной дороги, по цене котировок FOB Rotterdam (порт Роттердам, Нидерланды) плюс $30-$30,5/т

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги тендера в системе ProZorro.

«Анвитрейд» предложила топливо по расчетной цене 19 151,46 грн/т, «Глуско Украина» — по 19 167 грн/т.

Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» 851 грн/т ($30/т), у Glusco — 864 грн/т (30,5$/т).

Эта маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Железная дорога в год потребляет около 300 тыс. т дизельного топлива или около 800-900 тонн в сутки.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» предложил населению газ по формуле «Дюссельдорф+».

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промпотребителей выросла.