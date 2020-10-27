Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что государственный бюджет Украины на 2021 год будет принят не в октябре, как планировалось поначалу, а не раньше ноября.

Слова политика передаёт «Громадское телевидение».

Он объяснил, что причина этой перемены, как и многих других – пандемия коронавируса. На данный момент COVID-19 болеют либо уже переболели около 60 народных депутатов, в том числе и членов профильного комитета. Одни из них госпитализированы, другие лечатся на самоизоляции, но в любом случае это помешало комитету рассмотреть и доработать проект бюджета. Законодательство запрещает выносить его на утверждение парламента в подобном виде.

По словам Дмитрия Разумкова, Верховная Рада вновь соберётся для заседаний только 3 ноября, когда уже будут известны итоги местных выборов. Вскоре после этого она займется проектом бюджета, который к тому времени окончательно подготовят в соответствующем парламентском комитете.

Известно, что перед началом работы Верховной Рады, 2 ноября, состоится заседание согласительного совета. Но дата рассмотрения парламентом проекта бюджета пока не названа.

Ранее пандемия коронавируса уже меняла планы работы Верховной Рады. Из-за неё были отменены заседания, назначенные на первые числа октября.

В предварительно подготовленном проекте бюджета заложены доходы на сумму 1,07 триллиона гривен, а расходы – 1,35 триллиона. Иначе говоря, дефицит бюджета достигает рекордных семи с половиной процентов валового внутреннего продукта, то есть 270 миллиардов гривен, но уже в 2022 году правительство надеется уменьшить этот показатель до шести процентов.

Ранее поднимался вопрос о штрафах для народных депутатов за пренебрежение медицинскими масками.

Дмитрий Разумков предлагал платить депутатам Верховной Рады от 10 до 50 тысяч долларов.