Председатель НКРЕКП Валерий Тарсюк был допущен к гостайне в качестве члена НКРЕКП за президентства Петра Порошенко и не имел после этого посещать страну-агрессора. Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявила главный редактор издания «Гордон» Олеся Бацман.

"Читаю пост Валентина Наливайченко. Оказывается, господин Тарасюк уже после того, как он был членом комиссии по энергетике, по регулированию, он был при Петре Порошенко, потом его уволили несколько раз, то, что ими было зафиксировано, летал, ездил в Россию, в Москву, встречался с какими-то высокопоставленными лицами. Человек, который допущен с гостайны", - заявила она.

Кроме того, Бацман отметила недопустимой позиции председателя энергетического регулятора по поводу лоббирования импорта электроэнергии из России.

"Глава агентства, которое регулирует энергетический сектор, господин Тарасюк вдруг говорит о том, что нам нужно закупать электроэнергию в России. И пауза возникает немая. Во-первых, как в России? У нас закончилась война? Мы хотим страну-агрессора сделать богаче? Мы хотим ей дать денег для того, чтобы она лучше с нами воевала, еще больше пуль производила или лучше своих солдат снаряжала? Или второй вопрос. А что, у нас в Украине мало своей электроэнергии? Послушайте, любой специалист скажет вам, что у нас такое количество электроэнергии, нашего личного, которая проводится здесь, в Украине украинскими предприятиями, которые платят в Украине налоги», – резюмировала она.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЕКП руководит компанией «Эф энд Эм Украина», которая во время работы Тарасюка в НКРЕКП работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года. Временная следственная комиссия обратилась в СБУ для проверки обстоятельств этих визитов.